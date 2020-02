Cidades Tiros que mataram capitão amigo da família Bolsonaro foram dados a pelo menos 1,5 metro de distância Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto por dois tiros de fuzil, teve os seus pulmões destruídos e o coração dilacerado

O miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto por dois tiros de fuzil, de no mínimo um metro e meio de distância, e chegou ao Instituto Médico Legal de Alagoinhas, a pouco mais de 135 quilômetros de distância de Salvador, com os dois pulmões destruídos e o coração dilacerado. Os detalhes foram divulgados na tarde desta sexta-feira, 14, na sede do Departamento de P...