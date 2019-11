Cidades Tiro que matou Ágatha partiu de arma de PM, conclui inquérito Policial foi indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar, porque, de acordo com a investigação, houve um "erro de execução" por parte do agente

O tiro que matou a menina Ágatha Félix, de 8 anos, partiu da arma de um policial militar, segundo inquérito concluído pela Delegacia de Homicídios. O cabo foi indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar, porque, de acordo com a investigação, houve um "erro de execução" por parte do agente. O relatório foi enviado ao Ministério Público do Estado do R...