Cidades Tira-dúvidas da vacinação Covid-19 Quatro meses depois do início da vacinação contra a Covid-19, muitas dúvidas ainda rondam as cabeças da população de Goiás. Com a chegada irregular de novas doses, o avanço nas faixas etárias e grupos prioritários confunde ainda mais as pessoas. Mesmo quem está na linha de frente da organização da vacinação admite que o processo está confuso. “É a campanha mais difícil que eu já trabalhei em toda a minha vida profissional, porque a gente não consegue planejar nem em curto prazo. A informação de que vamos receber [um carregamento] é dada 12 ou no máximo 24 horas antes. E a gente tem esse prazo para distribuir, fazer contas de quantas vão para cada um dos 246 municípios e qual grupo vai ser possível contemplar”, diz a superintendende de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), Flúvia Amorim. Durante o Prosa News, exibido no site do POPULAR diariamente, Flúvia tirou dúvidas de leitores do jornal. Entre as questões, a superintendente falou sobre as dúvidas quanto à imunização de grávidas. Ainda foram abordadas questões como a ampliação dos grupos elegíveis e os protocolos que devem ser seguidos por aqueles que já podem receber a vacina.

Pessoas com mais de 60 anos que ainda não se vacinaram ainda podem ser vacinadas?Sim. Os municípios foram orientados que, mesmo começando um novo grupo, vacinem os idosos que ainda não foram vacinados. Então, pessoas com mais de 60 anos que não receberam a vacina podem procurar o posto de saúde do seu município. Tenho 59 anos e completo 60 anos neste...