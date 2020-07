Cidades Tipo sanguíneo tem pouca interferência em Covid-19, dizem estudos Há maior chance para sangue AB. Quem tem tipo O é menos suscetível

Cientistas relatam que tipo sanguíneo de paciente de Covid-19 tem menor interferência do que se avaliava na infecção ou piora do quadro da doença causada pelo coronavírus. Em junho, o The New England Journal of Medicine publicou que pessoas com tipo A correm risco maior de desenvolver sintomas mais intensos quando infectadas pelo coronavírus. Pesquisadores analis...