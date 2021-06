Atualizada às 12h57.

Após a morte de Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, nesta segunda-feira (28), o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, falou sobre alguns detalhes da ação policial. Segundo o titular da pasta, tudo indica que havia uma rede lhe acobertando e auxiliando na fuga. 'Tinha gente interessada que ele não fosse preso', afirma Rodney.

Em um dos bolsos de Lázaro os policiais encontraram R$ 4,5 mil. Para o secretário isso é um indicativo que ele estaria pensando em sair do Estado e até do país. Além do dinheiro localizado no bolso, Rodney disse ainda que Lázaro trocou de roupas, sinal de que ele estava recebendo ajuda.

De acordo com secretário, Lázaro ao ser cercado descarregou uma pistola, provavelmente, de 380 milímetros, contra os policiais, que revidaram. A ação, que resultou na morte de Lázaro, aconteceu próximo de um córrego com mata densa.

Ao ser atingido, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Bom Jesus, em Águas Lindas de Goiás, mas não resistiu aos ferimentos. No local, foram realizados alguns procedimentos e constatada a morte. Em seguida, o corpo foi transferido para o Instituto Médico Legal (IML) da capital, onde passará por exames.

De acordo com Rodney, o cerco começou por volta das 22h30 deste domingo (28) quando a força-tarefa recebeu informações de que Lázaro teria tentado entrar em contato com familiares em Águas Lindas de Goiás e estaria na casa da ex-mulher dele. Equipes foram até o local, mas não conseguiram capturar Lázaro. A ex-companheira auxiliou os policiais com informações e depois em companhia da mãe foram levadas para a Delegacia Regional de Águas Lindas, onde prestam depoimento.

Ainda de acordo com o secretário, as investigações continuam e se ficar comprovado que a ex, a sogra e o fazendeiro facilitaram a fuga de Lázaro, eles podem ser indiciados.