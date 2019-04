Vida Urbana Teto do Vapt Vupt desaba durante forte chuva e atendimento no Buriti Shopping está suspenso A equipe de manutenção do shopping ainda está avaliando o tamanho dos estragos no local; Superintendência informou que equipamentos elétricos foram danificados

O teto de uma unidade do Vapt Vupt em Aparecida de Goiânia desabou devido ao temporal que caiu da tarde desta segunda-feira (8). A força da água fez com o local ficasse alagado e o atendimento ao público precisou ser encerrado mais cedo. O desabamento aconteceu por volta das 16h30, na unidade fica dentro do Buriti Shopping. O centro comercial explicou que ho...