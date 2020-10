Cidades Teto da Santa Casa de Anápolis cede durante chuva e pacientes são remanejados Acidente aconteceu neste domingo (19) e unidade de saúde afirma que não houve comprometimento na assistência

Uma parte do teto da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis cedeu neste domingo (18) durante as fortes chuvas na cidade e com isso, pacientes da unidade de saúde precisaram ser remanejados de sala. Apesar do susto, a Santa Casa afirmou que os danos foram pequenos e apenas materiais e que não houve comprometimento da assistência aos pacientes. A tempestade causou...