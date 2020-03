Pessoas com sintomas do novo coronavírus (Covid-19) não devem entrar em contato direto com Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). Mensagem de texto com informações incorretas compartilhada pelo WhatsApp diz que casos suspeitos deveriam ser repassados via telefone para os Cievs do município e do Estado, que realizariam teste em casa.

Por nota, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) desmentiu a mensagem falsa. “A notificação de casos suspeitos e a solicitação para coleta de material para exames é feita pelos profissionais de saúde que realizam o atendimento aos pacientes nas unidades de saúde”, diz nota oficial do órgão.

Além disso, os telefones informados na mensagem incorreta são falsos. A pessoa com sintomas não solicita diretamente para fazer a coleta. É preciso que ela passe por uma unidade de saúde e o profissional médico é quem vai pedir o teste, caso ela se enquadre como caso suspeito.

Os sintomas mais comuns do novo coronavírus são tosse, febre e dificuldade para respirar. Alguns pacientes podem apresentar dores no corpo, congestão nasal e diarreia. A pessoa com sintomas deve se isolar e só deve procurar uma unidade de saúde se apresentar problemas respiratórios.