Vida Urbana Testemunhas desmentem versão de PMs acusados de homicídio Secretaria de Segurança Pública trata a ocorrência, registrada como morte em confronto policial, como "sob suspeita". Adolescente de 15 anos e vizinho foram mortos dentro de casa. Polícia Civil chama caso de "repugnante execução"

As mortes do estudante Kayque Denúbio Correia Mendanha, de 15 anos, e do autônomo Guilherme Junio Ferreira Evangelista, de 27 anos, no dia 2 de fevereiro, na casa em que o adolescente vivia com os avós e um tio, no Jardim Progresso, em Goiânia, chegaram a ser tratadas pela Polícia Civil com um caso de “repugnante execução”, conforme aponta o processo que tramita na Just...