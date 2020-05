Para passarem a ofertar os testes rápidos do novo coronavírus, depois da liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as farmácias e drogarias precisarão adequar seus espaços, além de treinar os farmacêuticos que vão manusear as amostras e serão responsáveis pela interpretação do resultado. Isso significa que ainda deve demorar alguns dias para que os estabelecimentos coloquem os produtos à venda. Enquanto isso, entidades de análises clínicas e medicina diagnóstica se preocupam com a eficiência dos testes e com as consequências que uma interpretação errada pode causar.

Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Goiás (CRF-GO), Lorena Baía diz que ter o teste rápido na gôndola das farmácias é importante, mas reforça que isso exige uma série de cuidados. “Temos que tratar esse assunto de maneira bastante cuidadosa. Esse teste não é o diagnóstico e, antes de ofertar esse produto, a farmácia ou a drogaria precisa se adequar. Além disso, é importante frisar que apenas o farmacêutico poderá manusear o kit, além de interpretar o resultado, que pode não ser conclusivo, mas apenas servir de orientação para outras medidas de saúde.”

Lorena Baía explica que estes testes, se não forem feitos na data certa, podem dar resultados diferentes da realidade. “Ele pode ser falso positivo ou falso negativo, se não for feito dentro da data específica para sua realização.” A justificativa é que esta análise não considera a presença do vírus nas amostras coletadas, mas dos anticorpos no sangue. Especialistas entendem que eles são pouco sensíveis e, no caso de uma pessoa infectada e com poucos anticorpos, o resultado poderá ser negativo e, com isso, a pessoa se sente disposta a sair do isolamento e continuar infectando mais pessoas.

A presidente diz que esse teste não é confirmatório e que, por isso, o farmacêutico será o responsável por fazer a análise inicial do resultado. “Mesmo quando ele dá negativo, é preciso avaliar outras questões como sintomas, prazo, entre outros detalhes. Se o farmacêutico considerar relevante, ele vai indicar que esse teste seja levado para um médico, por exemplo.” Lorena Baía diz que a vantagem dessa posição da Anvisa é a ampliação dos locais de testagem. “Mas será necessário também ampliar os cuidados”, comenta.

Essa ampliação de cuidados começa com a preparação de uma sala específica dentro da farmácia ou drogaria para a coleta do material. “É importante que seja separado de outros espaços e que sempre passe por desinfecção cuidadosa entre um cliente e outro.”. Além disso, o farmacêutico precisa, necessariamente, estar paramentado para fazer a coleta do material para análise. Conta nessa lista os equipamentos de proteção individual como máscara, luva, avental e touca. Para o paciente, precisará usar máscara e fazer a desinfecção com álcool gel.

Além disso, as farmácias precisam ter cadastro com as vigilâncias de saúde dos municípios. A intenção é que todos os casos sejam notificados para as autoridades sanitárias, independente do resultado. “É importante deixar claro que esse não é um teste que será vendido para as pessoas levarem para casa. Ele precisa ser manuseado pelo farmacêutico. É ele quem vai fazer a interpretação do resultado e informar a vigilância sanitária e epidemiológica.” Atualmente estes testes custam em média R$ 150. Com a liberação da Anvisa, mais empresas devem passar a fabricá-los e esse custo deve ser reduzido.

A Anvisa informou em nota que a utilização das farmácias neste momento permitirá “permeabilidade das políticas de prevenção, ampliará o acesso aos testes, reduzirá custos, e evitará aglomerações”. Ainda segundo a agência, essa nova modalidade evitará que pacientes se exponham ou sobrecarreguem os hospitais e outros estabelecimentos de saúde. Os testes rápidos autorizados pela Anvisa são os que identificam os anticorpos IgM e IgG e não o vírus em si. Segundo a pasta, “vão auxiliar no apoio ao diagnóstico da Covid-19 e terá relevante utilização, podendo contribuir de forma positiva no processo de avaliação das políticas públicas.”

A liberação da Anvisa vai valer enquanto durar a situação de emergência no País. Mais de 80 mil estabelecimentos estão autorizados a aplicar os testes no Brasil e a orientação é que qualquer desempenho não esperado dos produtos deve ser notificado à Anvisa por meio do Notivisa como parte do controle sanitário. A Anvisa ainda informou que a confiabilidade dos resultados e da efetividade diagnóstica do produto é de responsabilidade do fabricante.

Entidades de análises estão preocupadas

Entidades ligadas à medicina diagnóstica e análises clínicas se mostram preocupadas com essa liberação de venda de kits de testes rápidos para o coronavírus. A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) emitiu nota endossada por diversas outras associações comentando o assunto. Uma das preocupações é que existem “inúmeras evidências de que os testes rápidos apresentam grande variação de qualidade e desempenho, visto que países como Espanha e Itália já devolveram aos fabricantes milhões de kits com baixa eficiência”.

Além disso, a entidade diz ter conhecimento de evidências científicas que apontam erros analíticos como a principal causa de falhas na realização dos testes laboratoriais remotos. Para a associação, existe regra que regula a realização de exames fora de laboratórios clínicos, define requisitos essenciais para que os resultados obtidos sejam confiáveis. Segundo a nota emitida pela entidade, entre os pontos destacados pela legislação estão a necessidade de validação dos dispositivos, registros que assegurem a rastreabilidade, capacitação dos operadores, controle de qualidade e detalhamento das informações que devem constar nos laudos.

Para a entidade, com a disseminação dos laudos, não haverá a certeza de que essas informações serão compartilhadas e “a realização em massa desses testes perde seu valor no auxílio da condução de ações de combate à disseminação do novo coronavírus”. A Abramed informou que apoia todas as ações que contribuam para o acesso da população aos exames laboratoriais relacionados à Covid-19 desde que sejam asseguradas as boas práticas durante a realização dos testes e a segurança da população por meio do respeito à legislação vigente e às recomendações das Sociedades Científicas que atuam no setor.

A presidente do Conselho Regional de Farmácia de Goiás (CRF-GO), Lorena Baía, diz que entende o posicionamento das entidades ligadas às áreas de análises clínicas e diagnóstico justamente pela falta de confiabilidade nos exames. “Entendemos que este é um exame importante, mas talvez para um outro momento de contágio”, diz. A presidente ressalta que países europeus iniciaram os testes em massa quando a curva de contaminação já era descendente. “Em determinados momentos pode ser muito importante.”

A presidente reforça que, por não ser um teste confirmatório, poderia dar a falsa sensação de resultados negativos e fazer com que pessoas contaminadas saiam às ruas, disseminando ainda mais o vírus. Ela destaca que as farmácias estão sendo orientadas a seguirem os protocolos com todo o rigor, além de manterem comunicação constante com os órgãos de saúde, conforme a recomendação da Anvisa.

Diferentes tipos de exames

Para detecção do novo coronavírus, só um exame é considerado padrão. O chamado PCR - que vem de uma sigla americana RT-PCR (Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction) - tem o resultado depois de análise do RNA para detecção do vírus chamado Sars-CoV-2. A preferência é que a amostra analisada seja obtida com a raspagem com um cotonete na narina do paciente. No caso da presença do vírus na amostra, o equipamento de análise traduz isso em forma de resultado positivo. Então, a coleta pode ser feita a partir do terceiro dia de sintomas. Esse exame serve para detectar a presença do vírus e nortear as medidas sanitárias necessárias, desde o isolamento social até a internação, por exemplo.

Já os testes rápidos são para detecção de anticorpos no organismo. Eles são feitos a partir de amostra de sangue e os resultados podem ser verificados de 10 a 30 minutos, de acordo com a marca do produto. O Ministério da Saúde apontou, no entanto, fragilidade para esse produto, já que tem alta taxa de erro. Esses testes se parecem com os que são feitos para identificação de gravidez. Mas neste caso, o farmacêutico colhe a amostra de sangue em uma lâmina sensível, que apresenta o resultado.

A Anvisa informou que a informação apresentada nestes ensaios se refere ao momento da coleta da amostra. “Há um período de janela imunológica, que é o intervalo (não inferior a 7 dias do início da infecção) de tempo entre a infecção e a produção de anticorpos em níveis detectáveis por um teste que precisa ser considerado.”