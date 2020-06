Cidades Teste em massa conteve surto de coronavírus em Rio Verde Município é o que mais aplicou o exame na população para detecção de vírus em Goiás. Proporcionalmente ao total de habitantes, foram 10 vezes mais testes RT-PCR que em Goiânia

Rio Verde é, disparadamente, a cidade de Goiás que mais testou os moradores para descobrir quem estava com Covid-19 tanto em números absolutos como proporcionalmente ao tamanho da população. Foram cerca de 12,5 mil testes RT-PCR, usado para detectar se a pessoa está infectada com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) no momento do exame. É mais até do que os analisados pelo...