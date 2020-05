Cidades Teste do secretário de saúde de Goiás dá negativo para o novo coronavírus Ismael Alexandrino se submeteu ao exame depois de viagem à Luziânia na companhia do governador Ronaldo Caiado e de assessores para visita a unidade de saúde que deve receber pacientes infectados com o vírus SARS-Cov-2

O teste do secretário de saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, foi negativo para o novo coronavírus. Ele se submeteu ao exame nesta segunda-feira (18) depois que um assessor do governador Ronaldo Caiado (DEM) testou positivo para a infecção. Como estavam juntos na mesma viagem, para visita a uma unidade de saúde em Luziânia, o titular da pasta da saúde do estado pass...