O teste de laboratório realizado para saber se a adolescente Ana Clara Pulsena, de 14 anos, estava contaminada com o novo coronavírus (Covid-19) deu negativo. Ela havia apresentado sintomas parecidos com os da doença, que também se assemelham aos de pneumonia, e desde o último domingo era tratado como caso suspeito. O exame laboratorial, que já havia sido colhido antes da morte, saiu nesta quinta-feira (9) e recusou a contaminação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Assim que apresentou os sintomas, passou a ser acompanhada. A morte da jovem deixou toda a comunidade escolar que ela frequentava em luto. A instituição, o Colégio Integrado Jaó, emitiu nota de pesar lamentando a perda precoce da jovem, que foi comentada e compartilhada por dezenas de colegas e professores. O texto ressalta o quanto a garota era querida.

Todas as atividades nas plataformas online da escola onde ela estava estão suspensas nesta quinta. Desde o dia 18 de março as aulas presenciais foram suspensas como medida de prevenção contra a propagação do vírus. Ela não havia voltado à escola desde que chegou de viagem.

Ana Clara tinha síndrome de down e era modelo e já havia participado de várias edições de desfiles promovidos por um shopping da Capital, em eventos voltados para mães e filhos.

Confira a nota na íntegra:

Queridos alunos, alunas e familiares, ⠀

Foi com imenso pesar que recebemos, nesta quarta-feira (8), a notícia do falecimento de nossa aluna da unidade Jaó. ⠀ É difícil colocar em palavras a dor que sentimentos neste momento. Ao mesmo tempo, entendemos que, mais do que nunca, nos tornamos uma comunidade de apoio manifestando nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas da Aninha, que, sem dúvida, estão fragilizados e sensibilizados. ⠀

Assim, decretamos luto nesta quinta-feira (9) suspendendo todas as nossas atividades nas plataformas online. ⠀ Nossa equipe de gestores e professores também está à disposição para acompanhar a todos que, assim como nós, vivenciam o luto por nossa aluna tão querida. ⠀ Estamos trabalhando com atenção e carinho para acolher todos que integram a nossa comunidade educativa no enfrentamento desta lamentável ocorrência.

