Teste da Anvisa encontra agrotóxicos acima do permitido em alimentos Agência federal, porém, disse que os resultados estão dentro do esperado e não há motivo para alarde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) encontrou resíduos de agrotóxicos em níveis acima do permitido ou usados de forma equivocada em 23% das amostras de alimentos avaliadas entre 2017 e o ano passado no Brasil. Os resultados são parte do Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos e foram divulgados nesta terça-feira, 10. Conforme a Anvi...