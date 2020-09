A testagem em massa para detecção do coronavírus (Sars-CoV-2) promovida pela Prefeitura de Goiânia sofrerá algumas mudanças. A partir de agora, ela ocorrerá via agendamento no site da Prefeitura (saude.goiania.go.gov.br/). A próxima testagem irá ocorrer nesta quarta (16) e quinta-feira (17), das 8h às 17h, no Setor Parque Oeste Industrial, região Oeste de Goiânia. As equipes de saúde estarão atendendo na Escola Municipal Targino de Aguiar, que fica na Rua Câmara Filho, Quadra 134, Lote 16, no Setor Parque Oeste Industrial.

Até então, o serviço que já foi oferecido seis vezes e abrangeu todas as regiões da capital, funcionava da seguinte maneira: a população se dirigia até o local da testagem, entrava em fila, respondia algumas perguntas e aguardava para fazer o teste de antígeno. Entretanto, todas as vezes essa dinâmica causo aglomerações. “Dessa maneira conseguiremos separar melhor as pessoas durante o dia e evitar que essas testagens virem um foco de contaminação”, esclarece o superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Yves Mauro Ternes.

A testagem irá continuar acontecendo por regiões, priorizando sempre onde há maior circulação do vírus. Entretanto, o acesso agora será diferente. Para agendar, basta entrar no site da SMS. Na primeira página o internauta irá encontrar um campo onde precisará informar o CEP de onde mora e o CPF. O intuito dessa mudança também é evitar que pessoas de outras regiões ou cidades façam o teste destinado para a aquela região. “Na primeira testagem, na região Norte, veio gente até de Caldas Novas fazer o teste”, ressalta Ternes. Além disso, a identificação do CPF servirá para evitar que pessoas que já foram testadas nos últimos 14 dias, façam o teste novamente. De acordo com um cruzamento de dados municipal, 2,45% das pessoas testadas fizeram o teste mais de uma vez, sendo que algumas chegaram a realizar o procedimento quatro vezes.

Momento diferente

O superintendente de Vigilância em Saúde da SMS explica ainda que as mudanças na dinâmica da testagem ocorrem porque a capital está passando por um momento diferente no que diz respeito a pandemia da Covid-19. “Antes, quando começamos a testagem a sete semanas atrás tínhamos muitos casos e precisávamos testar muito. Atualmente, estamos tendo um declínio nos casos e mortes. Nesta semana, por exemplo, os leitos da rede municipal chegaram a ficar com uma taxa de ocupação de 70%. Por isso, podemos fazer uma testagem mais focada”, esclarece.

Ternes conta que o principal intuito da testagem é quebrar a cadeia de transmissão do vírus. “Nós já testamos todas as regiões da cidade e conseguimos ver que em algumas como, por exemplo, a região Centro-Sul, a taxa de transmissão da doença está muito baixa. Em outras, como na região Noroeste, ela segue alta”, pontua. De acordo com ele, isso é importante para que a SMS possa voltar recursos e atenção para as regiões onde o vírus está circulando mais ativamente. “Vamos testar mais nesses locais para conseguir identificar precocemente as pessoas doentes e poder colocar elas em isolamento. Assim, conseguimos barrar a ação do vírus”, enfatiza.

Entretanto, apesar de a capital apresentar uma baixa no número de casos, mortes e internações, Ternes ressalta que as medidas de segurança não podem ser afrouxadas. “O uso da máscara e principalmente a lavagem das mãos não pode ser abandonado. Se isso acontecer, vamos voltar a ter um aumento da taxa de contágio. Se tivermos qualquer descuido, a nossa curva pode voltar a subir”, explica o superintendente de Vigilância em Saúde da SMS. Até ontem (13), Goiânia tinha x casos confirmados e x mortes causadas pela doença.

Outras edições

A testagem em massa realizada pela Prefeitura irá até novembro. Ela teve início no dia 5 de agosto, com a Região Norte. Todas as regiões de Goiânia já receberam a testagem e desde o início da pandemia do coronavírus, com um total de 76.706 mil pessoas testadas pela iniciativa do dia 5 de agosto até o dia 10 de setembro, sendo que 9.842 tiveram o resultado positivo. Na capital, desde o início da pandemia um total de 267.138 pessoas já foram testadas englobando as que fizeram o teste de antígeno e outros testes que foram realizados nas unidades de saúde, nas residências e nos inquéritos epidemiológicos.

Novo inquérito

O 5º inquérito sorológico de Goiânia ocorrerá neste sábado (18). Cerca de 2,5 mil pessoas deverão ser testadas em toda a capital. Nesta ação, os protocolos serão os mesmos dos últimos quatro inquéritos. Os agentes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) irão se distribuir pelos sete distritos sanitários. As quadras e casas onde os agentes irão aplicar os testes serão sorteadas e uma pessoa da residência será escolhida para ser submetida ao exame.

“O inquérito é essencial para conseguirmos identificar como está a subnotificação na cidade, observar a curva de crescimento da doença e também, junto com a testagem em massa, nos ajuda a identificar quais as regiões da cidade mais acometidas pelo vírus”, explica o superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Yves Mauro Ternes. De acordo com ele, o inquérito é uma das ações essenciais para que a secretaria possa definir estratégias de prevenção ao coronavírus (Sars-CoV-2). “Ele nos ajuda a ver onde temos mais pessoas imunizadas e onde precisamos focar nossos esforços”, pontua.

A última edição ocorreu no dia 11 de julho e testou 2.600 em toda a cidade. Nos três primeiros inquéritos realizados pela prefeitura, quase 10 mil pessoas foram testadas. O inquérito conta com apoio da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).