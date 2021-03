A testagem em massa por antígeno para Covid-19, realizada nesta sexta-feira (19) pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) em todas as regiões da capital, apresentou queda acentuada na média de positivados para a doença, se comparada a última realizada pela Prefeitura: de 10,1% dos testes da testagem do dia 12 de março para 5,6% nesta sexta-feira.

Por região, a maior queda foi registrada na Oeste: 6,3%. De 11,4% de positivados no último dia 12 para 5,1% ontem. Depois vem a região Norte (-5,1%), Noroeste (-4,8%), Sudoeste (-4,4%), Campinas/Centro (-3,2%) e Leste (-3,1%). A tendência de queda já foi sentida na testagem do dia 12, em comparação com a primeira ação do mês, feita no dia 5. A média de pessoas positivadas com Covid-19 naquele dia chegou a 16,8%.

Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Yves é Yves Mauro Ternes, é necessário cautela com o resultado da testagem. “Essa queda não é usada como parâmetro pra dizer que a circulação do vírus está menor, como seria o caso do inquérito, diz que é um indício”, explica Yves.

Os testes de antígeno são realizados em pessoas a partir de 12 anos de idade que não apresentam sintomas. O procedimento é feito através da coleta do material no nariz por meio de swab, uma espécie de haste flexível. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos após a coleta.

A diretora de Vigilância Epidemiológica da SMS, Grécia Carolina Pessoni, frisa a importância da testagem neste momento. “Encontrando aqueles que estão assintomáticos, conseguimos fazer com que se isolem quebrando a cadeia de transmissão", esclareceu recentemente à reportagem.



Quadro

Região | Data

Norte: 19,45% (05/03), 11,4% (12/03), 6,3% (19/03)

Sudoeste: 17,85% (05/03), 10,3% (12/03), 5,9% (19/03)

Oeste: 18,3% (05/03), 11,4% (12/03), 5,1% (19/03)

Noroeste: 20,25% (05/03), 12,7% (12/03), 7,9% (19/03)

Leste: 13,7% (05/03), 6,2% (12/03), 3,1% (19/03)

Campinas centro: 11,2% (05/03), 8,34% (12/03), 5,1% (19/03)

Média: 16,8% (05/03), 10,1% (12/03), 5,6% (19/03)