A testagem para Covid-19 de crianças e adolescentes que estava sendo realizada no Câmpus V da PUC Goiás, em Goiânia, foi transferida para o Estacionamento do Buriti Shopping, em Aparecida em Goiânia, nesta sexta-feira (9). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde a alteração ocorreu em virtude das fortes chuvas registradas na capital durante a semana.

A ação é gratuita e permanece no modelo drive-thru. Os testes serão feitos das 8h às 12h e são destinados à faixa etária entre 2 e 18 anos. É necessário que as crianças e adolescentes estejam acompanhados dos pais ou responsável, apresentem documento de identificação e estejam matriculados em uma instituição de ensino. Também é importante que quem for realizar o teste não apresente sintoma gripal.