Testagem de Covid-19 é realizada em drive-thru no estacionamento do Mutirama, nesta quinta (9)

A Secretaria Municipal de Goiânia disponibilizou um drive-thru para testagem ampliada da Covid-19 na região Central, nesta quinta-feira (9). A ação é realizada no estacionamento do Parque Mutirama, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento. Podem fazer o exame pessoas a partir de cinco anos de idade que não apresentem sintomas, e tenham tido contato com caso p...