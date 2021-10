Cidades Terremoto de magnitude 5.7 no Peru é sentido no Norte do Brasil No estado do Acre, por exemplo, pelo menos sete municípios sentiram o tremor

Um terremoto de magnitude 5.7 atingiu o Peru na noite deste sábado (9) e teve reflexos no Norte do Brasil. No estado do Acre, por exemplo, pelo menos sete municípios sentiram o tremor. Segundo informações do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos, na sigla em inglês), o epicentro do terremoto ocorreu a 13,5 quilômetros de profundidade. A distância da superfície é cons...