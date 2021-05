Cidades Terremoto de 4,3 na escala Richter é registrado no Pará Serviço Geológico Brasileiro deu detalhes sobre o fenômeno

O SGB/CPRM (Serviço Geológico do Brasil), que integra a RSBR (Rede Sismográfica Brasileira), registrou um terremoto na região do município de Breves, no Pará, que fica a aproximadamente 220 km da capital Belém. O fenômeno ocorreu na tarde desta sexta-feira (14). De acordo com nota técnica do SGB, o tremor teve magnitude de 4,3 graus na escala Richter. A escala varia ...