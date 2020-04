No início da segunda-feira (27) houve novamente registro de aglomerações no Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Com a flexibilização do decreto do governo de Goiás há uma semana, algumas atividades comerciais e serviços voltaram a atuar e houve um aumento no volume de passageiros que dependem do transporte coletivo na capital. A aglomeração de usuários do transporte ocorreu entre às 6h e 7h, horário considerado de pico.

Decreto sairá até quarta-feira

A Prefeitura de Goiânia pretende publicar o decreto municipal com a imposição do escalonamento de horários para a abertura das empresas com permissão para funcionar a partir do decreto estadual 9.653, de 19 de abril, entre terça (28) e quarta-feira (29). A previsão é que a medida seja aplicada já no dia seguinte da publicação, que será feita em Diário Oficial. A proposta inicial, feita pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), foi repassada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), com a responsabilidade de fazer análise técnica e dialogar com os setores. A iniciativa foi bem aceita por empresários que ainda não possuem a liberação para funcionar, que chegaram a dizer que acatariam todas as determinações do escalonamento e que estão dispostos a auxiliar o Paço na realização desta política. A proposta também foi levada para a equipe de saúde que está no Comitê de Crise do Paço e a mesma realiza um estudo sobre algumas mudanças que podem auxiliar no escalonamento.

COMO VAI SER

Goiânia vai fazer escalonamento no horário de abertura das empresas

6h

Garis e Coletores

Postos de Combustíveis

Panificadoras

7h

Área de saúde

Indústrias alimentícias

Indústrias farmacêuticas/medicamentos

Construção Civil

8h

Domésticas

Faxineiras

Vigilantes

Porteiros

Zeladores

Farmácias, Drogarias

9h

Supermercados

Lojas de Produtos agropecuários

Lojas de Produtos veterinários

Hospitais e clínicas veterinárias

Demais comércios autorizados a funcionarem conforme o Decreto 9.633 de 13 de Março de 2020.

Agências lotéricas

10h

Bancos