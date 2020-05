Cidades Terminal Praça da Bíblia com filas e aglomerações na manhã desta terça-feira (5) Desde o dia 29 de abril teve início o escalonamento com cinco horários diferentes para a abertura do comércio, indústrias e serviços na capital

Os usuários do Terminal da Bíblia, no Setor Leste Universitário, em Goiânia, enfrentaram mais uma manhã de terça-feira (5) com filas e aglomerações nas plataformas de embarque e desembarque dos ônibus. O registro foi feito em uma reportagem da TV Anhanguera. No último dia 29, teve início o escalonamento com cinco horários diferentes para a abertura do comércio, indúst...