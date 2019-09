Cidades Terminal Isidória começará a funcionar em local provisório no próximo domingo (22), em Goiânia Alteração faz parte do cronograma das obras do BRT Norte-Sul, que vão impactar a estrutura atual, no Setor Pedro Ludovico

O Terminal Isidória, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, passará a funcionar provisoriamente em novo endereço neste domingo (22). A mudança será feita devido às obras do BRT Norte-Sul, que vão impactar a estrutura atual. O local provisório está localizado na Alameda João Elias da Silva Caldas, também no Setor Pedro Ludovico, próximo à Avenida Terceira Radial, e fica a ...