Vida Urbana Terminal Bandeiras, em Goiânia, segue sem cobertura Estação teve parte da cobertura levada pelo vento na última segunda-feira. RedeMob informou que reparos foram iniciados mas não há prazo para a conclusão

O Terminal Bandeiras, no Setor Jardim Europa, na Região Sudoeste de Goiânia, teve a cobertura de um dos seus corredores de ônibus arrancada na tarde da última segunda-feira (22) devido à forte chuva que atingiu a capital, com rajadas de vento de até 70 km/h . Diante da previsão de mais precipitação, usuários do transporte público pedem a recolocação das placas, mas a R...