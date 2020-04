Os terminais e plataformas de embarque e desembarque do Eixo Anhanguera, em Goiânia, serão descontaminados na noite desta sexta-feira (4). A operação Eixo Anhanguera Seguro contará com equipes do Corpo de Bombeiros para a aplicação de produtos químicos de forma segura, sem colocar ninguém em risco. A ação é uma das iniciativas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O horário foi escolhido justamente porque é o que tem menos circulação de pessoas e assim facilita a operação. As equipes dos bombeiros querem reduzir a possível circulação do vírus pelos veículos do transporte coletivo da capital.