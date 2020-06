Cidades Terminais do Dergo e Padre Pelágio registram filas após Reunidas suspender temporariamente o serviço Viação Reunidas anunciou que suspendeu temporariamente as atividades após acumular prejuízos

Após a Viação Reunidas suspender temporariamente o serviço no arco Oeste, que atende as regiões Oeste e Noroeste de Goiânia, o início da manhã foi de filas e aglomerações nos Terminais do Dergo e Padre Pelágio atendidos pela empresa. A Reunida anunciou que suspendeu as atividades no último sábado (13) pois acumulou prejuízos ao longo de quase 90 dias devido a pandemia d...