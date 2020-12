Cidades Termina sem acordo a reunião entre sindicato e CMTC O encontro tinha por objetivo dar fim à paralisação do serviço de transporte coletivo, em Goiânia e Região Metropolitana, iniciada neste sábado (19)

A reunião entre a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo e o sindicato que representa as concessionárias na tarde deste sábado (19) terminou sem um acordo entre as partes. O encontro tinha por objetivo dar fim à paralisação do serviço, iniciada neste sábado (19). Uma nova reunião ficou marcada para este domingo (20). Das cinco concessionárias que fazem o tran...