Cidades Termina nesta segunda-feira (18) o prazo para inscrição no programa CNH Social em Goiás A lista com os classificados será divulgada no dia 25 de outubro

As inscrições para concorrer a uma das 5.010 vagas do programa CNH Social se enceram nesta segunda-feira (18) em Goiás. Os interessados devem ser maiores de 18 anos, saber ler e escrever e ter cadastro ativo há, pelo menos, seis meses nos programas sociais do governo federal (CadÚnico). Cada pessoa pode se candidatar a apenas uma das modalidades do programa, dividido e...