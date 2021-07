Cidades Termômetros de rua marcam -3 em Goiás Veja como foram as temperaturas em algumas cidades goianas

Pelo segundo dia consecutivo termômetros de rua registraram temperaturas negativas em Goiás. Antes das 7 horas desta quinta-feira (1°), os equipamentos instalados nos lagos do parque ecológico Diacuy e do Jk, na chegada de Jataí, no Sudoeste goiano, marcavam -3°C. As imagens feitas por Carolina Franco mostram além da baixa temperatura uma forte neblina sobre os locai...