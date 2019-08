Cidades Termômetro não para de subir no inverno e deve registrar 36ºC em Goiânia Clima continua quente, seco e sem previsão de chuva para os próximos dias

Se você tirou seus casacos do armário para se proteger do frio nesse inverno deve estar bem frustrado, não é mesmo? E a previsão não é das melhores, os termômetros não param de subir em Goiânia. A quinta-feira (22) deve registrar sua máxima de 36ºC às 16h, com muito sol, algumas nuvens e nada de chuva. A previsão do Climatempo continua assim pelos próximos dias. ...