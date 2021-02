Cidades “Teremos sempre 3,3% daquilo que for adquirido”, diz Ronaldo Caiado sobre vacinas Chefe do Executivo estadual fala a respeito do andamento das tratativas para aquisição de doses contra a Covid-19 pelo Estado

Como está o processo de compra da vacina contra a Covid-19?Estamos iniciando um contato com a AstraZeneca, que ficou de nos dar uma resposta sexta-feira (26). Na terça-feira, estarei na União Química, com o embaixador da Rússia, para tratarmos da possibilidade de poder receber vacinas diretamente da Rússia ou do próprio laboratório. Também procuro a Janssen, ...