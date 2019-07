Cidades Terceiro suspeito de agredir jovem por ser homossexual deve ser ouvido nesta quinta-feira em Goiânia Terceiro suspeito de agredir jovem por ser homossexual deve prestar depoimento nesta quinta em Goiân

O terceiro suspeito de agredir um rapaz de 24 anos por ele ser homossexual deve ser ouvido, na manhã desta quinta-feira (18), no 4º Distrito Policial (DP) de Goiânia. O suspeito teria jogado um copo de vidro na cabeça da vítima. Ele é o único que não aparece nas câmeras de segurança. O caso aconteceu no dia 6 desse mês. A vítima contou que foi agredida com socos,...