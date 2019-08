Cidades Terceiro protesto pela Educação em Goiânia é mais tímido Em menor volume, manifestantes cobraram recursos para o ensino superior, reclamaram de projeto do MEC e da reforma da Previdência

As manifestações em defesa da Educação convocada pela União Nacional dos Estudantes que aconteceram em todo o Brasil ocorreram em Goiás também. Na capital, centenas de pessoas se reuniram na Praça Universitária na tarde desta terça-feira (13) e seguiram até o monumento do bandeirante, entre as avenidas Goiás e Anhanguera. Foram registrados protestos em Anápolis, Jataí...