Cidades Terceiro integrante de grupo suspeito de aplicar golpes com venda de gado é preso em Nova Crixás Homem era uma das duas pessoas procuradas pela Polícia Civil. Mulher que vive em Londres está foragida e foi incluída na lista da Interpol

Foi preso, na manhã desta terça-feira (20), o terceiro integrante de um grupo suspeito de aplicar golpes com venda de gado. Segundo informações da Polícia Civil de Goiás, Luis Marcos da Silva, de 44 anos, foi localizado e detido em Nova Crixás, município no Noroeste do Estado. O homem era um dos dois suspeitos foragidos. Neire Moreira, de 37 anos, que vive em Londres, c...