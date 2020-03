Cidades Terceiro caso de coronavírus no Brasil aguarda contraprova, diz ministro Luiz Henrique Mandetta informou nesta quarta-feira (4) a constatação de um novo caso em São Paulo

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou à colunista Vera Magalhães, do BR Político, nesta quarta-feira (4), no Palácio do Planalto, que foi constatado o terceiro caso de contaminação pelo novo coronavírus em São Paulo. Como o teste foi feito no laboratório Fleury, que não está ainda entre os credenciados para fazer o teste, será necessária uma co...