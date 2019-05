Cidades Terceiro acidente de trabalho é registrado no mesmo dia em Goiânia Duas pessoas morreram na capital durante o serviço

Durante a tarde desta quarta-feira (8), três acidentes de trabalho foram registrados em Goiânia e duas pessoas morreram. O último deles envolveu um homem, de aproximadamente 40 anos, que caiu de um andaime de 3 metros de altura enquanto trabalhava no Residencial Aldeia do Vale, na Rua dos Oitis, segundo as informações preliminares do Corpo de Bombeiros. A vítima...