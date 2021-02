Cidades Terceira remessa: 77,8 mil doses da Coronavac chegam em Goiás Imunizantes chegaram no Aeroporto Internacional de Goiânia, na manhã deste domingo (7). Prioridade é para idosos acima de 85 anos

Chegou em Goiânia, neste domingo (7), 77,8 mil doses da Coronavac. Os imunizantes, enviados pelos Ministério da Saúde, chegaram em Goiás através de um voo comercial que pousou no Aeroporto Internacional de Goiânia, por volta de 8h30. As doses, que serão capazes de imunizar cerca de 39 mil pessoas, são destinadas para idosos com mais de 85 anos. De acordo com a ...