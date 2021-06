Goiânia inicia nesta quarta-feira (9) a terceira etapa da vacinação contra a Influenza. Poderão ser imunizadas pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte, portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e população privada de liberdade, bem como adolescentes em medidas socioeducativas.

Esta fase da vacinação vai até 9 de julho e conta com 55 postos de vacinação espalhados pela capital. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que quem fizer parte dos outros grupos e não tiver recebido a dose, pode dirigir-se a qualquer um desses locais.

Outro ponto importante é que a campanha da H1N1 coincidiu com a vacinação contra a Covid-19 este ano. Portanto, deve ser priorizada a administração da vacina contra a Covid- 19 para quem estiver no grupo prioritário para a Influenza. Além disso, deve ser respeitado o intervalo de 14 dias entre as duas vacinas.