Terceira dose de Coronavac aumenta resposta imune, sugerem estudos na China Dois estudos foram conduzidos na China pela fabricante do imunizante, a Sinovac

A taxa de anticorpos neutralizantes, capazes de bloquear a entrada do vírus Sars-CoV-2 nas células, induzida com a vacinação pode aumentar de três a cinco vezes após uma terceira dose da Coronavac em indivíduos de 18 a 59 anos. Uma terceira dose do imunizante é segura e não produz efeitos adversos graves quando aplicada entre seis a oito meses após a segunda dose....