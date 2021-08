Cidades Terceira dose contra Covid-19 deve ficar para depois Especialistas apontam que uma avaliação do cenário epidemiológico é necessária antes do início da aplicação do reforço e que diminuição da circulação do vírus é prioridade

A aplicação da terceira dose de vacina contra a Covid-19 em Goiás e no Brasil terá que ser feita levando em conta o cenário epidemiológico do Estado e do país no futuro e a quantidade de doses disponíveis. Especialistas apontam que diminuir a circulação do vírus deve ser prioridade. Na última quarta-feira (18), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a terc...