Com alta de 70% nas internações de idosos, Goiás inicia reforço de 3ª dose contra Covid-19

Depois de um aumento, entre junho e julho, de 70% na proporção de pessoas com mais de 60 anos internadas por complicações da Covid-19, Goiás começará a aplicar doses de reforço da vacina contra a doença em idosos e imunossuprimidos em setembro. O público alvo é de cerca de 440 mil pessoas.

Apesar do crescimento de junho para julho, os idosos continuam sendo a minoria dos internados (confira quadro), tendência que vem se mantendo desde o início da vacinação. Mesmo assim, o crescimento é alarmante. “É importante que essa vacinação aconteça com rapidez porque sabemos que a proteção dessas pessoas está diminuindo”, diz o infectologista Marcelo Daher.

‘Espero espírito público e honestidade política e não narrativa falsa’, diz Daniel vilela

Ao trilhar o caminho para a aliança com o governador Ronaldo Caiado (DEM), o presidente do diretório estadual do MDB, Daniel Vilela, diz que está promovendo “consulta ampla” no partido e que visa a uma “aliança do bem” no Estado. A intenção é anunciar a união em setembro. Daniel rebate o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB) - defensor de candidatura própria e que deu entrevista ontem ao POPULAR -, afirmando que não vai permitir “narrativa falsa” e que espera “espírito público e honestidade política” do correligionário. “Se o partido decidir pela aliança e ele não aceitar a decisão, não tiver o espírito democrático e seguir seu desejo pessoal, é um direito dele, mas que faça isso com honestidade política e não inventando uma desculpa de narrativa falsa de decisão unilateral”, afirma.

Goiânia tem maior prévia de inflação do País em agosto

Os preços de vários produtos e serviços continuam pressionando o orçamento das famílias goianienses neste mês de agosto, quando Goiânia registrou a maior prévia de inflação para o período no País. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou uma variação de 1,34% na capital, a sexta taxa positiva do ano. A alta foi puxada pelos preços de vários itens pesquisados pelo IBGE, com destaque para os combustíveis, energia elétrica, gás de cozinha e os alimentos. Com isso, a inflação acumulada no ano já chegou aos 6%.

No Brasil, o índice geral de inflação para as famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos, ficou em 0,89%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco tiveram alta de preços em Goiânia. A maior aconteceu no grupo de Transportes, que tem o maior peso mensal e cujos preços subiram 3,07% em agosto. De acordo com o IBGE, só os combustíveis, com destaque para a gasolina e o etanol, subiram mais 6,37% este mês e acumulam uma alta de 33,4% este ano e de 51,74% nos últimos 12 meses.