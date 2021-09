Cidades Tentativa de suspender vacina entre adolescentes foi “bobagem” e tem fundo político, dizem médicos Especialistas apontam que imunizante contra a Covid-19 autorizado para faixa etária conta com ampla testagem e que não existe fundamento para polêmica

A orientação pela suspensão da vacinação contra a Covid-19 entre adolescentes foi um erro do Ministério da Saúde. A avaliação é de médicos infectologistas e epidemiologistas de Goiás ouvidos pelo POPULAR. Para os especialistas, a imunização entre os mais jovens com a vacina da Pfizer, a única liberada para esse grupo até o momento, conta com estudos que garantem segurança e...