Tenente-coronel suspeito de integrar grupo de extermínio é promovido a coronel em Goiás

Em portaria publicada no Diário Oficial desta terça-feira (26), o secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás, Rodney Rocha Miranda, promove o tenente-coronel da Polícia Militar Carlos Eduardo Belele a coronel. De acordo com o documento, a promoção ocorre em virtude de o oficial contar com mais de 30 anos de serviço. O tenente-coronel é suspeito de integrar grupo de extermínio e em dezembro de 2019 chegou a ser preso na operação Circo da Morte, que investiga a at...