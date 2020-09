Cidades Tenente coronel Hrillner Braga Ananias morre aos 44 anos de Covid-19 O tenente coronel tinha 26 anos de serviço na Polícia Militar e também foi segurança e assessor do ex-senador Demóstenes Torres

O tenente coronel Hrillner Braga Ananias, de 44 anos, morreu na noite de domingo (06), vítima de Covid-19. Ele estava internado desde o final de agosto em um hospital particular de Goiânia se tratando do novo coronavírus. O sepultamento acontece nesta segunda-feira (07), às 17h, no cemitério Jardim das Palmeiras, respeitando os protocolos sanitários, fechad...