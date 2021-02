O vendaval deste sábado (6) em Goiânia provocou susto e estragos em alguns pontos da capital. No campus 2 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), no Jardim Mariliza, região Sul da cidade, uma tenda foi levada pelo forte vento atingindo a rede elétrica e a cerca. Com o impacto, a tenda ficou suspensa.

Segundo a assessoria de comunicação da instituição, várias tendas foram colocadas em pontos de acesso ao campus para abrigar a comunidade universitária no cumprimento de protocolos sanitários em razão da pandemia do coronavírus. Nesses pontos é aferida a temperatura e realizada a higienização de mãos e pés.

Uma equipe da Enel foi chamada ao local para verificar se a movimentação da tenda causou algum dano à rede elétrica. Trabalhadores foram chamados pela PUC-GO para solucionar o problema na tarde deste sábado.