Temporal nesta madrugada representou 21% de toda chuva prevista para dezembro em Goiânia

O temporal que atingiu Goiânia durante as primeiras horas desta segunda-feira (21) representou 21% de toda a precipitação prevista para o mês de dezembro na capital. A informação foi confirmada pela chefe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Goiás, Elizabeth Alves. De acordo com a chefe do Inmet, a precipitação registrada em Goiânia durante esta madrug...