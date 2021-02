Cidades Temporal em Aurilândia provoca o transbordamento do Rio São Domingos Outro município que teve registro de chuva intensa foi Palmeiras de Goiás

Chove forte neste final de semana em todo o Estado de Goiás. Em Aurilândia, na região Central do Estado, o temporal de sábado (06) provocou o transbordamento do Rio São Domingos. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), choveu 50 milímetros só na tarde de sábado na cidade. A previsão do Instituto Nacional de Met...