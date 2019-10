Cidades Temporal, acompanhado de ventos fortes e granizo, causa estragos em Goiânia Pelo menos quatro quedas de árvores já foram registradas na tarde desta quinta-feira (31)

O forte temporal que cai em Goiânia na tarde desta quinta-feira (31) vem acompanhado de ventos fortes e granizo em algumas regiões da cidade. Pelos menos quatro quedas de árvores já foram registradas e atrapalham o fluxo do trânsito na capital. A primeira queda ocorreu no cruzamento da Avenida T-3 com a T-5, perto do parque Vaca Brava, no setor Bueno, e interditou a via....