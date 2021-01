Cidades Temporais causam a queda de árvores em rodovias de Anápolis e Catalão Bombeiros foram chamados para a retirada na BR-414 e também na GO-330

As fortes chuvas que caíram nessa sexta-feira (1º) em Goiás causaram a queda de árvores em rodovias de Anápolis e Catalão, segundo as informações do Corpo de Bombeiros. A primeira ocorrência atendida pela corporação foi na zona rural de Anápolis, na região Central do Estado. Três árvores caíram na BR-414, bloqueando parcialmente a pista. Após os cortes, foi realiz...