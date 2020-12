Cidades Temporais afetam regiões de Goiânia com problemas já recorrentes Chuva intensa registrada na segunda-feira alagou pontos da capital. Estragos são alerta para riscos na relação entre deficiências e os temporais

As chuvas registradas nos últimos dias na Região Metropolitana de Goiânia fez repetir relatos de estragos. As ocorrências se acumularam após o temporal da segunda-feira (21), que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ultrapassou ou 80 milímetros (mm) em 15 horas. Entre os pontos afetados com alagamentos em Goiânia estiveram a Avenida Independência,...